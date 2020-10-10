Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan ordusu sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Terter, Ağdam, Füzuli, Ağcabedi ve Goranboy bölgelerinde sivil yerleşim birimlerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarını engellemek için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait zırhlı tank birimini imha etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise; Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğü aktarıldı. Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a ait zırhlı tank birimi imha edildi. Bakanlık Ermenistan’a ait tankların nokta atışıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı.

Ateşkes resmen başladı

Öte yandan Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes başladı.

Rusya'nın arabuluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes yerel saatle 12.00'da devreye girdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin ve cenazelerin değişimi için ilan edilen ateşkesin süresi konusunda şimdilik bilgi verilmedi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştiriyor.

