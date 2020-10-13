Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Koronavirüs yaz mevsiminde Anadolu ve Doğu illerinde arttı. Ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, ağustos ve eylül aylarında tedbirleri sıkılaştırdı. 35 binden fazla sağlık görevlisinden oluşan filyasyon ekibinin mesai saatleri 23.00’e kadar uzatıldı. Böylelikle hem hastalar daha iyi takip edildi hem de acil girişlerindeki yoğunluk azaltıldı. Bu ağır hasta tablosuna da olumlu yansıdı. Uzmanlar, son iki ayda hastalığa yakalananların durumunun çok ağır olmadığını açıkladı. Ancak uzmanlar, insanların memleketlerinden geri dönmesiyle birlikte virüsün yeniden İstanbul’da hortladığını söyledi. Son bir haftada İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da vakalar yükseldi. Bu artışın aralık ayı ortasına kadar devam edeceği belirtildi. Anadolu’da ise hareketlilik tekrar azaldığı için virüsün ani ve hızlı bir şekilde yayılmasının beklenmediği ifade edildi.

“VİRÜS YAZA BİTEBİLİR”

Bu arada Bakanlığın Bilim Kurulu dışında zaman zaman görüşlerine başvurduğu uzmanlar, daha önceden eylül ayının ilk 10 gününü Ankara, ekim ayının ilk 10 gününü de İstanbul ve çevresi için dalgalanma dönemi olacağını dile getirmişti. Bunun için artışların ‘kontrollü’ olarak devam ettiğini belirten uzmanlar “Vaka artışları şu an İstanbul’da yoğunlaştı. Önümüzdeki günlerde batı Marmara’da da yükseliş beklentisi var” dedi. Ayrıca uzmanlar, mevcut tedbirlerin devam ettiği sürece, ilk baharda hem dünyada hem de Türkiye’de bir rahatlama olabileceğini, yazın sonuna doğru da (aşının bulunması ve toplumların bağışıklık kazanması gerekçesiyle) salgının biteceğini beklentisi içinde olduklarını beyan etti