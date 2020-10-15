Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Azerbaycan’ın Ankara’nın da müzakere sürecine katılması önerisine kapıyı kapatan Rusya, Türkiye’yi çözüm sürecinin dışında tutmak için girişimlerini artırdı.

Rusya’nın bu girişimlerinin perde arkasında ne olduğunu, Rusya uzmanı Azerbaycanlı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl’a sorduk. İsmayıl “Rusya, müttefiki olan Ermenistan’ın zor durumda kalmaması ve en önemlisi de bölgede statükonun değişmemesi için elinden gelen çabayı gösteriyor” dedi. Minsk grubu eş başkanlarını da bölgede statükonun değişmesini istemediğini söyleyen Toğrul İsmayıl “Statükonun değişmemesi Rusya’nın işini yarıyor. Hem bölgede varlığını güçlendiriyor hem de Ermenistan’ın Rusya’ya ihtiyacı daha da artıyor. Rusya’nın Ermenistan'da askerî üssü var. Ermenilerle ortak ordu kurdular ve bir şekilde silah hibe ediyorlar. Ama diğer taraftan Rusya’nın Azerbaycan ile de iş birliği var. En önemlisi de Karabağ sorunu çözülürse Rusya’nın Azerbaycan'ı kontrol etmek zor olacak diye düşünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin Güney Kafkasya bölgesine girmesinin de Rusya'yı rahatsız edeceğini belirten İsmayıl “Türkiye müdahil olursa dengeler Rusya ve Ermenistan’ın aleyhine olur. Bu nedenle Rusya, Türkiye’yi süreçten uzak tutmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.