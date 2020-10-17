Parvan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Salang ilçesine bağlı Lalma Sabzak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Şehkar, saldırıda 3 polisin hayatını yitirdiğini, 1 polisin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
17.10.2020 - 14:14 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Parvan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : afganistan,parvan,terör,
739642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/739642.aspx
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