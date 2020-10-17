Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parvan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Salang ilçesine bağlı Lalma Sabzak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Şehkar, saldırıda 3 polisin hayatını yitirdiğini, 1 polisin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.