Parvan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Parvan'ın Salang ilçesine bağlı Lalma Sabzak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın polis aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi. Şehkar, saldırıda 3 polisin hayatını yitirdiğini, 1 polisin yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.