Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede,Covid, Y. Karabağ, D. Akdeniz, Kıbrıs, Libya konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
19.10.2020 - 16:03 | Son Güncelleme: 19.10.2020 - 16:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
740110 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/740110.aspx
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