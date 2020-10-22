Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve Dağlık Karabağ’a giderek incelemeler yapmayı planlıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Azerbaycan’a giden Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu alt komisyonun yapacağı çalışma hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu “Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarını karşı dünya sessiz. Uluslararası örgütler bu konuda çalışma yapmazken, biz bu hak ihlallerini kayıt altına almak için çalışma başlattık. Bölgeye gidecek olan alt komisyonumuz sivillere yönelik saldırıların yanı sıra 30 yıldır devam eden işgal sürecini belgeleyecek. Hazırlanacak rapor Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek” dedi.