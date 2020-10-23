Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Detayları açıklayan Muş, şunları söyledi: Gelir, Kurumlar, Katma Değer, Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçları, vergi cezaları, gecikme faizleri, trafik, nüfus para cezaları, karayollarında kesilen para cezaları, usulsüz geçişleri gibi idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekler, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 4749 sayılı Kanun kapsamında Hazine alacakları, 6183 sayılı Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar. Burada kanun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı var.

MAKSİMUM 18 TAKSİT

Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar ödeme yapılırsa Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi gecikme faizi silinecek. Gümrük Vergisi faizi ve gecikme zamları, gümrük idari para cezaları yapılandırma kapsamında.

OCAK 2021 İLK TAKSİT

İlk taksit ödeme tarihi Ocak 2021. Sosyal Güvenlik primleri, cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırma kapsamına aldığımız borçlardan bir tanesi. İl Özel İdareleri'ne olan borçlar kapsama alınıyor. Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergi ve harçları, su, katı atık ücretleri, katılım payları zam ve faizleri yapılandırma kapsamına alınan diğer borçlar. Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı paylarına ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınıyor.

4 milyon kişinin kamu borcuna yapılandırma Pandemiden etkilenen kesimleri ekonomik olarak rahatlatma amacı taşıyan paket kapsamında, vergi ve SGK prim borçlarının yanı sıra, çiftçilerin tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile kullandıkları krediler, üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim kredi borçları, trafik cezaları, köprü geçiş cezaları gibi borçlar da yer alıyor. Ayrıca bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam ve gecikme cezaları da yeniden yapılandırılacak.