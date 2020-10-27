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Yabancı uyrukluları dolandıran şebekeye operasyon
27.10.2020 - 14:21 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 14:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, özellikle vefat eden yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini sahte vekaletlerle satan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul, Edirne ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şahsın yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Etiketler : Yabancı uyrukluları,
742108 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742108.aspx
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