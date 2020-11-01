Türkiye, önemli bir hukukçusunu, renkli bir siyasetçisini kaybetti.
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, vefat etti.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti
01.11.2020 - 08:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin tanınmış hukukçularından anayasa profesörü, eski AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Türkiye, önemli bir hukukçusunu, renkli bir siyasetçisini kaybetti.
Etiketler : burhan kuzu,
743261 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743261.aspx
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