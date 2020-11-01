Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, önemli bir hukukçusunu, renkli bir siyasetçisini kaybetti.

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, vefat etti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.