Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu vefat etti Türkiye'nin tanınmış hukukçularından anayasa profesörü, eski AK Parti İstanbul milletvekili Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.