Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
02.11.2020 - 11:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
743550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/743550.aspx
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