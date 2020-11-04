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PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner tutuklandı
04.11.2020 - 19:44 | Son Güncelleme: 04.11.2020 - 19:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlerin otobüsüne bombalı araçla terör saldırısı düzenlenmesi, 15 askerin şehit olması ve 54 askerin yaralanması olayıyla ilgili olarak MİT ve emniyet teşkilatının operasyonuyla Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen fail PKK'lı 'Fırat Botan' kod adlı Ferhat Tekiner tutuklandı.
Etiketler : Ferhat Tekiner,Fırat Botan,pkk,
744194 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/744194.aspx
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