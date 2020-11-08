Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'nın başkenti Viyana’da 02.11.2020 günü saat 20.00 sıralarında Avusturya vatandaşı Kujtim Fejzulai isimli şahsın DEAŞ terör örgütü adına gerçekleştirdiği silahlı eylemde dört kişi hayatını kaybetmiş, bazıları ağır olmak üzere yaklaşık 15 kişi yaralanmıştır. DEAŞ terör örgütü mensubu Kujtim Fejzulai polisle girdiği çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.



Açıklamada, "Eylemci şahısla ilgili yapılan tetkikte 01.09.2018 günü Avusturya/Viyana’dan İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelerek ülkemize giriş yaptığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele birimlerinin çalışmaları sonucu şahsın DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla Suriye’ye geçeceğine ilişkin elde edilen bilgiler doğrultusunda 18.09.2018 günü Hatay’da yakalanarak gözaltına alındığı, 19.09.2018 günü sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği, 10.01.2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildiği, şahsın örgütsel durumu ve girişimleri hakkındaki bilgilerin Avusturya makamları ile paylaşıldığı tespit edildi" ifadelerine yer verildi.