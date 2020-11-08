Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 84 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 887’e yükseldi. Bugün toplam 141 bin 944 test yapılırken, 2 bin 516 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 395 bin 255 oldu. Bugün iyileşen 2 bin 18 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 338 bin 239'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,7, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 740 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2.516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.740’a ulaştı. Bugün taburcu olan 2.000’den fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın” ifadelerine yer verdi.