Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Azerbaycan'dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dağlık Karabağ mesajı
10.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 10:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin "Artık Karabağ Azerbaycan'dır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Fuat Oktay,Dağlık Karabağ,
745513 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/745513.aspx
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