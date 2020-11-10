Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Azerbaycan'dır, diye haykırıyorduk inançla hep bir ağızdan. Artık Karabağ Azerbaycan'dır. Eşk olsun, sevinciniz, sevincimiz daim olsun can Azerbaycan." ifadelerini kullandı.