Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bünyesinde, Performans İzleme ve Değerlendirme Merkezi kuruldu. Merkez, ülke genelinde uzayan soruşturma ve yargılamaları takip edip, sorunların çözümü için alınacak tedbirleri belirleyecek. Sorunun hâkim, savcı ya da personel eksikliğinden mi yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını tespit edip, gerekli çalışmanın yapılmasını sağlayacak olan merkez önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Bunun yanı sıra, Türk mühendisleri tarafından, mahkeme ve savcılıklara ait performans analiz ekranlarını gösteren bir program geliştirildi. Bu programla, mahkeme ve savcılıklara ait iş cetveli sayıları alınabilecek, mevcut dosya sayılarındaki artış ya da azalış grafikleri çıkarılabilecek. Dosya sayılarındaki artış, ilgili mahkeme veya Başsavcılık özelinde görüntülenebildiği gibi adliye, il, ilçe ve bölge seçenekleri kullanılarak istenilen ölçekte tespit edilebilecek. Öte yandan, yargıda hedef süresi uygulamasına soruşturma aşamasında yüzde 81,5, ceza mahkemelerinde yüzde 77,9, hukuk mahkemelerinde yüzde 80,6 ve idare ile vergi mahkemelerinde ise yüzde 81,3 uyulduğu görüldü.