Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda başlatılan yenileme çalışmasını iki gün önce tamamladı. Vatandaşların kullanımına açılan park ise görenleri şaşkına çevirdi. Parkta yer alan çember içerisindeki yıldız boyaması terör örgütü PKK ve marjinal sol örgütlerinin simgesini andırdığı görüldü. Küçükçekmece Belediyesi tarafından skandal çalışma sonrası Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar adeta isyan etti. Artan şikayetler üzerine Küçükçekmece Kaymakamlığı tadilat sonrası ortaya çıkan skandal görüntü sonrasında verdiği talimatla PKK/PYD terör örgütlerinin ve marjinal sol örgütlerin sembolünü parktan kaldırttı.

Belediye, sosyal medya hesabındaki park paylaşımını da sildi.