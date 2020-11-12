Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ meselesine yönelik, "Evet ateşkes olsun. Ama ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu sorun çözülmediği sürece, işgal edilen topraklar geri verilmediği sürece gerginlik devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu ateşkesin ve sonrasında kurulacak mekanizmaların kalıcı bir barış ve istikrara vesile olmasını diliyoruz. Umarız Ermenistan hatalarından ders almıştır. Bir başka ülkenin topraklarında saltanat ömür boyu sürmez."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Minsk üçlüsünün de ders çıkarması gerekiyor, özellikle eş başkanların. Fransa'nın bu süreçte eş başkan olarak son derece yanlı ve olumsuz bir tavır sergilediğini gördük" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan'a verilecek" dedi.

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