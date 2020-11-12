Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan, bu sırada Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasından sonra ortaya atılan iddialara da tek tek cevap verdi. Dışişleri Bakanı, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak denetim ve gözetleme merkezinde Türkiye ve Rusya'nın aynı rolü üstleneceğini söyledi.

Türkiye'nin Nahçıvan'dan üzerinden Türkistan'a açacağı koridorla ilgili "Ticaret yaparken maliyetler düşecek, Türkiye de bundan faydalanacak. Herkes faydalanacak. Barış olduğu zaman herkes bundan nimetini alır" ifadesini kullandı.



Türkiye gazetesi haber merkezi olarak Karabağ anlaşmasıyla ilgili iddia ve tereddütlere Çavuşoğlu'nun açıklamaları üzerinden cevap aramaya çalıştık.

İşte akıllardaki sorular ve bakanın verdiği cevaplar:

İddia: Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan anlaşmada Türkiye'nin ismi geçmiyor. Türkiye Karabağ'da olmayacak.

Çavuşoğlu: "Bu anlaşmanın 5. Maddesi gereği biz de Rusya ile ortak gözlem merkezi, denetim merkezi ve şubelerin açılması konusunda bir mutabakata vardık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Putin ile görüştü. Bizler defalarca Lavrov ile görüştük, Milli Savunma bakanımız Sayın Akar, Şoygu ile. Diğer düzeyde görüşme ve temaslarımız oldu. Ve bu süreci tabii ki kardeş Azerbaycan ile birlikte koordine ettik. Burada bulunduğumuz sürece de başta Ceyhun Bayramov kardeşim olmak üzere ve Azerbaycanın da olur verdiği şekilde daha önce mutabakata vardığımız Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı anlaşma bazı detayları da belli olduktan sonra dün akşam yine Savunma Bakanımız Sayın Akar ile Rusya Fed Savunma Bakanı Şoygu arasında nihai belge imzalandı. Önümüzdeki günlerde Rusya’dan gelecek bir heyetle yarın bu işin detaylarını konuşacağız."

İddia: Türk Rus izleme merkezi Karabağ'da değil Bakü'de olacak!

Çavuşoğlu: "Anlaşmayı gördüyseniz açık ve net bir şekilde nerede olacağı yazılı. Yani Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan’ın uygun gördüğü yerlerde olacak. Ruslara da söyledim. Zaten bu mesele işgal edilmiş topraklar ve yukarı Karabağ merkezi dahil hepsi Karabağ problemi olarak adlandırılıyor. O yüzden Karabağ bizimdir derken Azerbaycan halkı da bütün anlamında söylüyor ama spesifik olarak hangi şehirde hangi bölgede merkez ve şubelerin olacağını ev sahibi ülkeye de hürmet ederek, onun gösterdiği yerlerde elbette biz kendi aramızda istişareler edeceğiz. Nerede faydalı olabilir, nereye yerleşebilir, nerede olursa daha iyi gözetlenebilir. Bu denetim ve gözetleme merkezi tabii ki önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemleri tespit edecek. Saha İHA ve diğer unsurlarla beraber tamamen denetleyecek. Bunun oluşum ve çalışma esaslarını ortak çalışma grubu belirleyecek. Ama burada en önemlisi ev sahibi ülkenin verdiği yetkiler ve gösterdiği yerler, diğer detaylar kardeş Azerbaycan'la belirlenecek. Hangi adımları ne zaman atacağımızı da birlikte değerlendireceğiz, birlikte karar vereceğiz."

İddia: Tek belirleyici Rusya olacak

Çavuşoğlu: "Türkiye’nin burada Rusya’nın rolü neyse o olacak. Merkezde beraber işleyeceğiz. Yarın Rusya’dan gelecek heyet ile de bunun esaslarını ortak çalışma grubu kurarak esaslarını belirleyeceğiz. Sonra geleceğiz, Azerbaycan ile bunun detaylarını göreceğiz ama merkezin amacı şu, ateşkes var, ateşkes ihlallerini denetleyecek, havadan karadan gözetleyecek. Ateşkes olursa bunları raporlayacak ve bu ateşkesi ihlal edene karşı hangi tedbirlerin alınacağını belirleyip gereken yapılacak. Çok önemli bir işlev yapacak. Burada Türkiye ve Rusya birlikte aynı işlevi üstlenecek. Zaten Azerbaycan halkının da meramı buydu. En başından beri de Prezident İlham Aliyev’in de defalarca söylediği buydu. Türkiye’nin de burada olması gerektiğini diyordu. Sonuçta dün bu anlaşma imzalandı. Üçlü anlaşmanın 5. Maddesi gereği bu merkez kuruluyor."

İddia: Paşinyan gider Ermenistan anlaşmayı bozarsa...

Çavuşoğlu: "Bu anlaşmanın altında, Ermenistan Cumhurbaşkanının imzası var mı var. Dolayısıyla en üst düzeydeki yöneticinin imzası olduğu zaman o ülkeyi de bağlar. Biz daha önce ateşkes yaptık, yine bozarız derse o zaman 3 defa bozdular. Kaç kere sivillere saldırdılar, bedelini ödediler. Böyle bir durumda da bedelini öderler."

İddia: Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeyecek

Çavuşoğlu: "İşgal edilmiş Azerbaycan topraklarının tamamı Azerbaycan'a verilecek. Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarının tamamının Azerbaycan’a verilmesiyle bu sorunlar çözülebilir ve Üçlü Anlaşmada da yine çok böyle detaylar yok ama bu topraklardan çekilme konusu takvime bağlanmış. Karabağ’ın statüsü ile ilgili çalışmalar da önümüzdeki süreçte devam edecek ama işgal edilmiş toprakların Azerbaycan’a verilmesi konusu takvime bağlandı. Ama bu anlaşmaların ve atılan adımların nihai hedefi, tek hedefi bizim açımızdan işgal edilmiş toprakların geri alınmasıdır. Bugüne kadar sahada kahraman ordumuz, gerekeni yaptı. Şimdi diplomasi yoluyla da takvime bağlanmış bir şekilde o toprakların tamamının geri alınması söz konusu."