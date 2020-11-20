Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'deki 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından koronavirüs vakası sayısında büyük artış gözlendiğini bildirdi. Beraberindeki yetkililerle Bornova ilçe merkezinde Covid-19 denetimine katılan Vali Köşger “İzmir'deki pozitif vaka ve vefat sayısı 2-3 haftalık bir süre zarfında üçe katlanmış durumda. Bu, biraz depremin olduğu anda pozitif veya temaslı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasıyla alakalı. Bundan dolayı biz bu sonucu tahmin edebiliyorduk. Depremden önce İzmir, Türkiye'deki en iyi 10 il arasındaydı. Biz onu korumaya çalışıyorduk ama maalesef depremin ardından vaka sayılarında bir patlama gerçekleşti. Yine tek yürek olarak bu durumu da atlatabiliriz” dedi.

VİRÜS KIRSALA YAYILDI

Kastamonu Valisi Avni Çakır’dan da benzer açıklamalar geldi. İlde vaka sayılarının oldukça arttığını belirten Vali Çakır, şöyle konuştu: Hastanede tedavisi gereken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmıyoruz ama bugün itibarıyla kapasitemizi doldurma aşamasına geldik. Eğer artış bu şekilde devam ederse ileriki günlerde kriz hâli söz konusu olabilir. Vakalarımızın yüzde 38'i kırsal nüfustan kaynaklanıyor. Bakıyoruz, dışarıyla hiçbir işi olmayan, pazara gitmemiş, şehre inmemiş 70-80 yaşındaki amca, teyze. Bu kişiyi yeğeni, oğlu, gelini, komşusu ziyarete gelmiş. Bir de insanlarımız maskeyi sadece dışarıda takılacak bir alet gibi algılıyor. Sürekli maske takmak zor ama ziyaretlerimiz sırasında da çıkarmayalım. Türkiye’nin en yaşlı ikinci iliyiz. Salgın tekrar normal seyrine ininceye kadar zorunlu olmadıkça lütfen sokağa çıkmayalım. İHA