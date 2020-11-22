Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM’de de yeni tedbirler alınması tartışmaya açıldı. Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2021 bütçe görüşmeleri için çok sayıda kamu görevlisinin giriş-çıkış yapması, bu hareketliliğin lokantalarındaki kalabalığı artırması, milletvekillerinin hafta sonu seçim bölgelerinde çok sayıda insanla temas ettikten sonra Ankara’ya dönmeleri, Meclis’teki virüs vakalarının artmasının sebepleri arasında sayılıyor. Artan vakalara karşı Meclis Sağlık Komisyonu, yeni tedbirlerin uygulamaya konulması için bu hafta siyasi parti yöneticileri ve TBMM yönetimi ile görüşecek. Yemekhanelerin ve çay ocaklarının kapatılması, bazı komisyon toplantılarının online yapılması, HES kodunun milletvekilleri için de mecburi olması, test sonucu çıkana kadar şüpheli personelin çalıştırılmaması, milletvekillerinin salı günleri başlayan Genel Kurul çalışması öncesinde her pazartesi günü test yaptırmaları, personelin 15 gün yerine her hafta test yaptırması gibi tedbirlerin devreye girmesi bekleniyor. Ziyaretçi kabul edilmemesi konusunda milletvekillerinin bir defa daha ikaz edilmesi ve kulislerde kalabalıkların oluşmasına izin verilmemesi de planlanıyor.