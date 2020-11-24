Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Güzel ülkemizin dört bir yanında fedakarca görev yapan geleceğimizin mimarı öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden kutluyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. Unutmadık, unutmayacağız. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Öğretmenler Günü mesajı
24.11.2020 - 11:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,
748602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748602.aspx
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