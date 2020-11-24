Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çördük Mahallesi'nde bulunan Belediye Başkanı Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

Belediye Başkanı Memiş Kaynak, yaptığı açıklamada, dün gece yatmaya hazırlandığı sırada tüfekle eve saldırıda bulunulduğunu bildirdi.

Kolluk kuvvetlerinin kamera kayıtlarını incelediğini aktaran Kaynak, "Bunu yapanlar, adalet önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.