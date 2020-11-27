Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan "Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Dualarımız kendisiyle" açıklamasını yaptı.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan "Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Dualarımız kendisiyle" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Ahmet Davutoğlu,koronavirüs,