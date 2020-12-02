Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisinde yeni taciz ve tecavüz skandalları patladı. Kadın haklarını öncelikli politikalarıymış gibi yansıtan CHP’nin, parti içindeki cinsel taciz ve tecavüzleri ortağı HDP gibi örtbas ettiği ortaya çıktı. CHP İstanbul il yönetimi, Maltepe, Avcılar, Ümraniye ve Sultangazi’de partililerin tecavüz vakalarına göz yumma suçlamasıyla gündeme geldi.

KAFEDE TECAVÜZ

Her şey CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K’nın 23 yaşında genç bir kadını 20 Kasım günü bir kafeteryaya kapatıp tecavüz etmesiyle başladı. Mağdure Z.Y. suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan tecavüzcü CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı “Sessiz kalamam” şeklindeki paylaşımıyla patlak verdi. CHP il yönetimi Umut K’nın partiden ihracı için girişim başlatıldığını duyurdu. Ancak tecavüzcü için hemen harekete geçildiği izlenimi oluşturmaya çalışan CHP il yönetiminin olayı örtbas ettiği belirlendi. İddiaya göre İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalı kapatmaya çalıştı. Gençlik kolları hadiseyi kınamak istedi. Kaftancıoğlu izin vermedi. Yarkadaş'ın mağdurenin ifadelerini görüp sosyal medyadan açıklama yapması Kaftancıoğlu’nun planlarını bozdu. Açıklamaya mecbur kalan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yarkadaş’ı sov yapmakla suçladı.

Diğer yandan Sultangazi’de de bir kadının CHP’li yöneticinin tacizine uğradığı, eski ilçe sekreterinin konuyu il yönetimine aktardığı ancak hiçbir cevap alamadığı ifade edildi.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Türkiye Maltepe skandalı konuşurken bu sefer CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem H., CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Yasin I. ve Özgür A.'nın farklı tarihlerde ahlâksız tekliflerine maruz kaldığını açıkladı. Canan Kaftancıoğlu, Özlem H.'ye sahip çıkmak yerine hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kaftancıoğlu “Bana bir ulaşma olmadı” dedi. CHP İl Başkanı tecavüzleri görmezden gelip "birtakım operasyonlar olduğunu düşünmüyor değilim" diye üste çıkmaya çalıştı.

“BELGELERİM ORTADA”

Gazetemize konuşan Özlem H., iddiasının arkasında olduğunu söyledi. Canan Kaftancıoğlu ve Genel Merkez’e gönderdiği e-Mail’leri gösteren Özlem H. şunları söyledi: İki defa tacize maruz kaldım. Yanındaki adamların tacizci olduğunu söyledim. Beni dinlemediler. Bu kirli işlerden dolayı partimden istifa ettim. 2018'den beri olayı gündeme getiriyorum ve bütün şikâyet mesajlarım ortada. Şimdi kumpas diyerek beni sindirmeye çalışıyorlar. Âdeta beni linç ediyorlar. Beni savcılığa şikâyet etmişler. Hem suçlular hem güçlüler. Canan Kaftancıoğlu 'Kimse bana ulaşmadı' diyor. Öyle bir durum yok. Ben şikâyet mail’lerimi partinin bütün kademelerine attım. Hepsi de olayı biliyordu. Canan Hanım duruma çok üzüldüğünü, beni il başkanlığına davet edeceklerini söyledi. Ancak daha sonra arayıp sormadılar. Aradığımda cevap vermediler. En sonunda ben gittim.

“TACİZLE DALGA GEÇTİLER”

Ama tacizi, dalga konusu yaptılar. Yalanlarla olayı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Her şeyi bildikleri hâlde üç maymunu oynadılar. Pes doğrusu. Partizanlıkla tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Biz CHP'ye emek vermiş bir aileyiz. Yıllardır herkes nasıl çalıştığımı bilir, neler yaşadığımı da... Ben seçim zamanı 100 bin konut mağdurundan oy getirdim. Şimdi bana bu davranışla oy mu isteyecekler onlardan?

KAFTANCIOĞLU’NDAN UTANÇ DUYUYORUM!

Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'deki tecavüz skandalıyla ilgili açıklamada bulunurken bir başka skandalı açık etti. CHP İl Başkanı, benzer bir tecavüz vakasının Ümraniye teşkilatında yaşandığını, mağdurenin yanında olduklarını söyledi. Kaftancıoğlu Maltepe tecavüzcüsünü ifşa eden Barış Yarkadaş'a şov yapıyor diye tepki gösterdi. Yarkadaş'tan cevap gecikmedi. Yarkadaş "Sürekli kadın kimliğini öne çıkararak siyaset yapan Canan Kaftancıoğlu'nun "cinsel saldırı ile şov"u kavramlarını aynı cümlede kullanması, bu ülkenin kadınları açısından büyük bir talihsizliktir. Kaftancıoğlu'nun sözlerini okurken onun adına utandım" açıklamasını yaptı.

2016 yılında bir vakıfta meydana gelen tecavüz vakasının ardından "İçki içiliyor diye meyhaneleri kapatmak aklına geliyor da tecavüz olunca vakıfları kapatmak neden aklına gelmiyor" şeklinde paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu'nun kendi partisinde yaşananları kapatmaya çalışması 'Bu ne çelişki' dedirtti.

"KADINLARI FALAN SAVUNMUYORLAR"

Özlem H. "Canan Kaftancıoğlu, kadınları falan savunmuyor. CHP'de partizanlık yapılıyor, bu tacizlerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Her partide suç işleyenler olur. Siyasi partiler suç işleyenleri yargıya bildirip hesap vermesini sağlamak mecburiyetindedir" dedi.