Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu kapsamda, bugüne kadar 479 yabancı terörist sınır dışı edildi. Türkiye, Yabancı Terörist Savaşçıları (YTS) ülkesine gönderme sürecini 11 Kasım 2019’da başlatmıştı. Sınır dışı edilen yabancı teröristlerin arasında özellikle Avrupa ülkeleri vatandaşlarının olması dikkat çekti. Buna göre, bu süreçte Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç vatandaşı teröristler kendi ülkelerine ya da üçüncü ülkelere gönderildi. Yine, son 1 yılda 152'si ABD, AB ve Avustralya’ya olmak üzere toplamda 479 YTS sınır dışı edildi. Bu bugüne kadar toplam sınır dışı edilen yabancı terörist sayısının ise 8 bin 143 olduğu öğrenildi. Öte yandan, Suriye'de çatışmaların başladığı 2011'den bu yana 150 uyruktan 100 bin 389 kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı kararı alındı.