Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 509’e yükseldi. Bugün toplam 194 bin 435 test yapılırken, 32 bin 736 yeni vaka sayısı, 6 bin 903 kişi de hastaneye yatan vaka oldu. Toplam vaka sayısının 527 bin 70 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 811 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 423 bin 142'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 703 olduğu açıklandı.

“Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun” ifadelerine yer verdi.