Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım, Yunanistan'ın Meis Adası veya 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia ettiği hava sahası bağlamında Türkiye'nin egemen haklarından feragat etmesini sağlamayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve hukukdışı deniz sınırı & hava sahası iddiaları temelinde Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı yaptırımlara zorlamayı hedeflemektedir. Hiçbir yaptırım, Yunanistan'ın Meis Adası veya 10 deniz mili genişliğinde olduğunu iddia ettiği hava sahası bağlamında Türkiye'nin egemen haklarından feragat etmesini sağlamayacaktır. Yunanistan en kısa sürede Türkiye ile ön koşulsuz diyaloğa girmelidir."