Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesinden pandemi sebebiyle zor günler geçiren esnafa destek geldi. Buna göre işyerlerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarından kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgaliye ücretleri alınmayacak. Mesken su faturalarına en az üç ay boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak. İflas eden işyeri sahipleri ile çalışanlarına toplam 70 bin adet gıda destek paketi dağıtılacak. Ayrıca vatandaş ve sağlık çalışanlarına C vitamini destek paketleri verilmeye başladı. Sunulan paketin Belediye’ye toplam maliyeti yaklaşık 26 milyon TL olarak hesaplandı.

1.500 LİRA DESTEK

Sivas Belediyesi, Covid-19'dan etkilenen sektörlerin temsilcileri ile istişare toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi: Genelge kapsamında iş yeri kapanan esnafa bir defaya mahsus olmak üzere 1.500 lira nakdi vereceğiz. Ayrıca aralık, ocak ve şubat ayında kira almayacağız. Genelge kapsamına girmeyenlerinkini ise faizsiz olarak erteleyeceğiz. 2021 yılında kira zammı da yapmayacağız.

FİLYASYONA ARAÇ TAHSİSİ

Çorum Belediyesi, Valilik, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası ile birlikte üçlü protokol imzalandı. Protokol ile filyasyon duyulan araç ihtiyacı Belediye tarafından karşılanması kararlaştırıldı. Belediye bu çerçevede bünyesindeki 14 hizmet aracı ile kiraladığı 18 ticari taksiyi filyasyon ekiplerinin hizmetine sundu. Daha önce ise yedi belediye aracı tahsis edilmişti. İlaveyle birlikte araç sayısı 32’ye çıktı” dedi.

SUYA YÜZDE 90 İNDİRİM

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selâhattin Gürkan, pandemi sebebiyle belediyenin kiracısı olan esnaflardan kapalı oldukları döneme ait kira bedellerini almayacaklarını belirtti. Başkan Gürkan “Belediye’mize ait iş yerlerinde kiracı olan vatandaşlarımızın su borçlarını da erteledik. Peşin ödeyenlere ise yüzde 90’a varan indirimler uyguluyoruz. Ayrıca kolaylık olması için borçları yapılandırarak taksitler hâlinde ödeme imkânı sunuyoruz” diye konuştu.

HEM PARA HEM GIDA

Edirne Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da destek sözü verdi. Başkan Balkan “Gerek özel iş yerlerinde gerekse Belediye’mizde kiracı olanlara geçen yıl 500 lira kira yardımı yaptık. Bu rakamı, 750 liraya çıkarıyoruz. Yine ekonomik güçlük çekenlere gıda ve yakacak yardımına devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Balkan, bu süreci hep birlikte omuz omuza atlatacağımızı aktardı.

ZAM YAPILMAYACAK

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Meclis Toplantısı'nda Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğinin Belediye kiracılarına zam yapılmaması talebini, Meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Başkan Işık, “Kirada indirim yapma gibi yetkimiz yok. Ama Meclis’imiz uygun görürse bir yıl süre ile bunu sağlayabiliriz” diyerek ricada bulundu. Ardından Meclis, oy birliği ile talebi kabul etti.