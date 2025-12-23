Karaman'ın Sarıveliler ilçesi Daran köyü adeta kutupları aratmıyor. Köye saat 12.30'da doğan güneş 15.30'da tekrar batıyor. Muhtar Bahadır Yunt, köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu ifade etti.

Karaman'da bulunan Daran köyü coğrafi konumu nedeniyle güneş ışığına çok az maruz kalıyor. Köyün doğusunda ve güneyinde bulunan yüksek rakımlı dağlar nedeni ile gün boyu yaklaşık 3 saat güneş gören köy halkı bu duruma alıştıklarını söylüyor.

Köy muhtarı Bahadır Yunt, 90 hane ve 300 nüfusa sahip olan köylerinin Türkiye'de en az güneş alan köy olduğunu ifade etti.

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30'da doğduğunu 15.30'da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9'da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın bir an önce gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Köy sakinlerinden İbrahim Baysal da yaklaşık 1 saat önce köylerine güneşin doğduğunu anlatarak, "Şu an da güneş var. Birazdan saat 15.30'a doğru güneş batmış olacak. Köy halkı olarak bir an önce aralık ayının bitmesini bekliyoruz. Çünkü 21 Aralık'tan sonra daha fazla güneş almaya başlıyoruz" dedi.

