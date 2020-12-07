Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti. Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
07.12.2020 - 05:04 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı.
Etiketler : sokağa çıkma kısıtlaması,covid 19,
751512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751512.aspx
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