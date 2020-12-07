Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda Özbekistan'dan çalışma vaadiyle kandırılarak getirilen kadınlara fuhuş yaptırdığı belirtilen çeteyi çökertmek için harekete geçti. Yürütülen çalışmalar sonrası şebeke üyeleri ve fuhuş yaptırıldığı belirtilen kadınların kimlikleri tespit edildi. 3 ay devam eden çalışmalar sonrası polis ekipleri, 4 Aralık’ta saat 06.00 sularında Pendik, Sancaktepe ve Maltepe'de aralarında lüks rezidans, otel ve evlerin de yer aldığı 17 adrese eş zamanlı baskın yaptı.



Operasyonda şebekenin yönetici kadrosunda olduğu belirtilen 16 şüpheli, fuhuş yaptırılan 17 kadın, 9 müşterinin de aralarında bulunduğu 42 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda ise 20 cep telefonu, 63 bin lira nakit para ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüphelilerden şebekede yönetici konumunda olan Özbekistan uyruklu 5 kadının kendi ülkelerinden iş bulma vaadiyle kadınları Türkiye'ye getirdikleri belirlendi. Yapılan baskında yöneticilerinin kadın olduğu belirlenen çeteyle ilgili şok detaylar da ortaya çıktı. Fuhuş çetesinin kadınları çalıştırdığı saatleri, korana virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına göre düzenlediklerini belirlendi. Kadınların, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 21.00 ile 05.00 saatleri arasını kapsayan sürelerde adreslere gönderildikleri öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, insan ticareti ve fuhuşa aracılık etmek suçlarından adliyeye sevk edildi. İş bulma vaadiyle kandırılan ve fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 17 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine gönderilirken operasyon kapsamında alınan 9 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.