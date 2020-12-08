Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü. Görüşmede, pandemiyle mücadele, uluslararası örgütlerde ve bölgesel işbirliği, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizması konuları ele alındı.