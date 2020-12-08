Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü. Görüşmede, pandemiyle mücadele, uluslararası örgütlerde ve bölgesel işbirliği, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizması konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü
08.12.2020 - 18:03 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile görüştü. Görüşmede, pandemiyle mücadele, uluslararası örgütlerde ve bölgesel işbirliği, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan üçlü mekanizması konuları ele alındı.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,
751870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/751870.aspx
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