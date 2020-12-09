Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Töreni için dün yapılan provalarda Türk askeri de yer aldı. Bakü sokaklarına inen Türk komandoları "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarıyla sokakları inletti. Üç binden fazla askerî personelin katılacağı geçit töreninde Azerbaycan ordusuna ait silah ve teçhizat da yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle bu ülkede olacak. İki lider, Zafer Geçidi Töreni'nin ardından, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımları ele alacak.