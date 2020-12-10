Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağını ihlal edenler yeniden yapılandırmadan yararlanamayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takmayanlara verilen cezaların, borçları yapılandırma kanunu çerçevesinde yer almadığını bildirdi. Düzenlemeyle, kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi, maden devlet hakkı, yiyecek bedeli gibi borçlara, trafik, askerlik, kara yolu taşıma, otoyollar ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezalarına ödeme kolaylıkları getirildi.

Düzenleme doğrultusunda 31 Ağustos'tan önceki dönemlere ait ve 17 Kasım itibarıyla kesinleşmiş vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları yer alıyor. Aynı zamanda, 31 Ağustos'tan önce verilen ve 17 Kasım itibarıyla kesinleşen ve vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş askerlik, seçim, trafik, nüfus, kara yolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş gibi idari para cezaları için de bu imkandan yararlanılabiliyor. Bu süreçte Gelir İdaresi Başkanlığına da Covid-19 ile mücadele doğrultusunda kesilen maske takmama ve yasakken sokağa çıkma cezalarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin sorular gelmeye başladı. Başkanlık da bunun üzerine "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaynaklı maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dâhil değildir" bilgisini paylaştı. Maske takmamanın cezası 900 lira, sokağa çıkma sınırlamasına uymamanın cezası ise 3 bin 150 lira olarak uygulanıyor.

Öte yandan koronavirüs tedavisi gören hastaların test sonuçlarına bakılmaksızın Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) dâhilindeki sağlık giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacak. Pandemi bakım hizmetinin 1 Nisan 2020'den itibaren SGK tarafından geri ödeme listesine alındığını hatırlatan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sadece pozitif vakalarda masrafların SGK tarafından ödendiğini belirterek, "PCR test sonucuna bakılmaksızın, Covid-19 tedavisi gören hastalarımızın SUT kapsamındaki sağlık giderlerini karşılıyor, pandemi bakım ücreti ödüyoruz. 1 Aralık 2020 itibarıyla yatırılarak Covid-19 tedavisi uygulanan hastaların e-Nabız üzerinden doğrulama kodlarının Medula Sistemi'ne iletilmesi durumunda PCR testinin pozitif olmasına bakılmaksızın pandemi bakım hizmeti karşılanıyor" dedi. Bakan Selçuk, sağlık kuruluşlarına ayrıca pandemi bakım ücreti ödeneceğini belirtti.