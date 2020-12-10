Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor: "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik"

Aliyev: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz”

Aliyev: “Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık”

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