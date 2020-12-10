Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenleniyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Zafer Geçidi Töreni'nde konuşuyor: "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik"
Aliyev: “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz”
Aliyev: “Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık”
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