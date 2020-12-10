Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törende konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın "Suriye’de, her 10 kişiden 6’sı şiddetli yoksulluk içerisinde yaşıyor. Suriye’de bugün gıda fiyatları, çatışmalardan önceki döneme göre 20 kat daha yüksek. Ülkede çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere, gıda maddeleri, temizlik maddeleri, soba, yakacak, battaniye, sünger yatak, mutfak araç ve gereçleri, ev mefruşatı, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, süt tozu, bebek bisküvisi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçları devam ediyor. Yeni evler inşa edelim, çadırları ısıtalım, çocuklara mont ve bot ulaştıralım, gıdasız kalan insanlara gıda ulaştıralım, kapısından ekmek girmeyen kapılara umut olalım. Eğitim görmek isteyen çocuklara kalem olalım, defter olalım, kitap olalım, sınıf olalım, okul olalım. Onlara umut olalım. Bugün buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu, onları asla yalnız bırakmayacağımızı herkese yeniden haykırıyoruz" dedi.





Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal da "Suriye savaşında 600 binden fazla insan hayatını kaybetmiş durumda. Biz Müslümanlar olarak bu duruma duyarsız kalamayız. İyi ki İHH ve Kızılay gibi kurumlar var. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların gündeme getirilmesi önemlidir. Burada şu çağrıyı yapmak istiyorum: Tüm islam ülkeleri, “Komşumuz açken biz tok yatamayız” hadisiyle zulme uğrayan İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin yanında olsunlar. Bu şiarla “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” sloganıyla çalışmalara öncü olan İHH’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.