Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu: Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz
10.12.2020 - 19:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan protokolle, iki ülke arasında çok yakında sadece kimlik kartıyla seyahat edilebileceğini duyurdu.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,türkiye,azerbaycan,
752332 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/752332.aspx
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