Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri ve Türkiye'nin ekonomik büyüme hızıyla paralel olarak su talebi de artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde kentsel atık su arıtma tesislerinden çıkan ve tarımdan dönen suların gerekli ilave arıtma süreçlerinden geçirilerek tekrar tarımda veya sanayi ile çevresel ihtiyaçlarda kullanılması için düğmeye bastı. Bu kapsamda, "Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile 25 havza için raporlar hazırlandı. Ayrıca yeniden kullanım rehber dokümanı hazırlanarak 3 pilot ilin atık su arıtma tesisinde geri kazanım uygulama projeleri tamamlandı.

28,9 MİLYARLIK YATIRIM

Projenin hayata geçirilebilmesi için 28,9 milyar lira yatırım yapılması gerektiği belirlendi. İşletme maliyeti ise yılda 1,3 milyar lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar sonucunda yılda 5,7 milyar metreküp suyun yeniden kullanım imkânı oluşturulacak. Yıllık 3,3 milyar metreküp suyun tarımsal sulama, 49 milyon metreküp suyun peyzaj sulamada, 378 milyon metreküp suyun sanayide, 2 milyar metreküp suyun çevresel kullanımda, 57 milyon metreküp suyun yer altı su kaynaklarının beslenmesinde ve 34 milyon metreküp suyun ise içme suyu olarak dolaylı kullanımda değerlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde yüzde 37 seviyesinde olan içme suyu şebekelerindeki su kaybı, büyükşehir ve il belediyelerinde 2023'e kadar yüzde 30, 2028'e kadar ise yüzde 25 düzeyine, diğer belediyelerde 2023'e kadar yüzde 35, 2028'e kadar yüzde 30, 2033 yılına kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine indirilecek.

TASARRUF YAPMALIYIZ

Türkiye’de yağışların azalması ile suyun değeri daha da anlaşılırken, barajlardaki doluluk oranları da su tasarrufunu kaçınılmaz hale getirdi. Uzmanlar, diş fırçalama sırasında musluklar açık bırakılmaması, arızalı olan ve su sızıntısı olan muslukların tamir edilmesi, kademeli rezervuarlar tercih edilmesi, çamaşır ve bulaşık makinelerinde yüksek verimli modeller kullanılması, makinelerin tam doldurulduktan sonra çalıştırılması, içme suyuyla araba yıkanmaması gibi tavsiyelerde bulundu. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır ‘yağmur suyu’ uyarısı yaptı.

“B PLANI GEREKİYOR”

Gazetemize konuşan Fırat Çukurçayır “Ülkemizde su kaynaklarımız belli; barajlar, göller ve yer altı suları. Bu sürdürülebilir bir olay değil çünkü sıcaklıklar arttıkça su kaynaklarınızdaki buharlaşma da fazla oluyor. Türkiye’nin bir B planı olmalı. Tek su kaynağı yağışlar. Dolayısıyla bunlara iyi sahip çıkmalıyız. Yağmur suyunu depolayabilmeliyiz. Yağmur suları boşa akarak kanalizasyonlardan arıtma tesislerine gidip oranın da yükünü artırıyor. Mutfak ve banyo gibi yerlerden gelen, daha az arıtmaya ve kimyasal işleme tabi tutulacak suların da ‘gri su’ olarak hayata döndürülmesi lazım. Çatı oluklarının ve balkon giderlerinin kanalizasyon sistemlerine bağlı olmaması gerekir. Ayrıca deniz suyundan içme suyu elde edebilmeliyiz.

GÜZEL YURDUM YAĞMUR DUASINDA

İstanbul'dan Samsun'a, Balıkesir'den Erzurum'a, Ordu'dan Giresun'a, Diyarbakır'dan Bursa'ya kadar Türkiye'nin farklı farklı noktalarında cuma namazı sonrası ülke genelinde yaşanan kuraklık için yağmur duası yapıldı. Camilerde, suyun bilinçli kullanılması için uyarılarda bulunuldu.