Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, terör örgütü PKK mensuplarının cenazelerine katılmaya devam edeceklerini söyledi. Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan Beştaş “Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz” dedi.