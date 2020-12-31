Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü
31.12.2020 - 17:04 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonla görüştü.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Mirziyoyev,görüşme,
756681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/756681.aspx
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