Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'deki mağaraların jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit edildi. Mağaralarda makarna ve pırasa biçimli sarkıtlar, dikitler, sütunlar, havuzlar, damla taşları, inciler ebruları ve dikitsiz sarkıtlar gibi pek çok jeolojik oluşumlar bulundu. 20 yeni omurgasız hayvan türü bilim dünyasına kazandırıldı. Mağaraları barınak olarak kullanan ve koruma altında olan nalburunlu, farekulaklı, uzun kanatlı gibi birçok yarasa türünün yanı sıra bazı mağaralarda yediuyurlar, kaya faresi, su samuru, tilki, sansar, gelincik, vaşak gibi memeli hayvanların yaşadığı da raporlandı. Nesli tehdit altındaki hayvanların barındığı bu mağaraların 20'si "Tabiat Varlığı" olarak tescil edilerek koruma altına alındı.