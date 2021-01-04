Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşındaki 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonucunun, yeni yılda okulların yüz yüze eğitime başlamasında belirleyici faktörlerden biri olacağını söyledi. Bir süre daha yüz yüze eğitime ara verilerek, sürecin çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan İlhan, 4 Ocak 2021 sonrasında okullarda telafi sınavlarının yapılmasının söz konusu olabileceğini belirtti. Geçen eylül ve ekimdeki yüz yüze eğitimle ilgili İlhan “O dönem okula gelenlerde daha az enfeksiyon görüldü” diyerek okula gelenlerin daha kontrollü olduğu, maskeye özen gösterdiği; gelmeyenlerinse parka ve dışarıda zaman geçirdiği, bulaşı yüksek olduğu yerlerde bulunduğunu gösterdiğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan “Öğrenciler toplu şekilde bir arada bulunmazsa yine aynı şartlarda bu dönem için de okulda bulaş ihtimali azalacaktır” diye konuştu.

KISITLAMA SONUCU BELİRLEYECEK

Okulların yüz yüze eğitimini hastalığın seyrinin belirleyeceğine işaret eden İlhan, yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlaması sonuçlarının 2 hafta içinde alınacağını belirterek şöyle konuştu: Okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat sonrası açılması, daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da okullar yine kademeli açılmalı. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım. İl Hıfzıssıhha Kurullarına yine çok iş düşecek; çünkü okullar açıldıktan sonra bir okulda hasta sayısı çoğalırsa sınırlı bir kapatma ve uzaktan eğitimle devam edilmesi söz konusu olacaktır. Eylül-ekim ayında da benzer bir yaklaşım olmuştu.

MESAFESİZ EĞİTİM SALGIN BİTİNCE

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz. Her sandalyede bir öğrenci olacak.