Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak tayin edilen Prof. Dr. Melih Bulu’yu sözde protesto gösterisi adı altındaki terör örgütlerinin şovuna ilişkin soruşturma başlatıldı. “Katil polis” şeklinde slogan atılıp, DHKP-C terör örgütünün marşı söylendiği gösteriler sırasında 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen sadece 4’ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 kişi gözaltına alınırken 6 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, “Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı” nda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da alana giderek destek verdiği protesto eylemlerine değindi. Göstericilerin “katil polis” sloganına tepki gösteren Çataklı, şu ifadeleri kullandı: “Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü. Polislerimize ‘katil’ denmesini bizim kabul edebilmemiz ve buna sessiz kalmamız mümkün değildir. Polisimize tekme atıldığını gördük. Bunların gereği yapılacak.”

Çataklı, gözaltına alınan 22 kişiden sadece ikisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu ifade ederek “Ayrıca aralarında MLKP dâhil terör örgütüyle irtibatı olan kişiler de bunlar arasında var” dedi.

Bu arada Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak tayin edilmesinin ardından dün Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde devir teslim töreni düzenlendi. Törene cübbeleri ile katılan bazı akademisyenler, protesto için rektörlük binasına arkalarını döndü.

YÖK: BAŞVURU ŞARTLARI UYGUN

Diğer yandan Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Bir üniversiteye rektör (adayı) olabilmek için eski veya yeni hiçbir mevzuatımızda ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma gibi bir şart aranmamıştır” denildi.

POLİSİMİZİN YANINDAYIZ

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden gruptakilerin "katil polis" şeklinde slogan atmasına tepkiler büyüyor. Gösteri sırasında atılan bu sloganlara tepki gösterenlerin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açtıkları "#Polisiminyanındayım" yazılı hashtag, Trend Topic (TT) oldu. Twitter'da "#Polisiminyanındayım" etiketiyle yaklaşık 400 bin paylaşım yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "#Polisiminyanındayım 'katil polis' diyenin karşısındayım. Omurgasız vıcık vıcıkların farkındayım" paylaşımını yaptı.

"SİYASETE CHP'DE BAŞLADIM"

∂ Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, tepkilere ilişkin "Açıkçası bu tip bir şey olacağını bekliyordum" dedi. Bulu, kapıya kelepçe takılmasıyla ilgili olarak da "Kapı kırıkmış. Tutturmak için takmışlar. Benim talimatımla olmadı" diye konuştu. İstifa edip etmeyeceği konusunda da Prof. Dr. Melih Bulu, "Yok, neden istifa edeyim. Biz birbirimizi tanıdıkça, öğrencilerle irtibata geçtikçe bu değişecek” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Melih Bulu, “AK Partili olduğu için rektör oldu” iddialarına ise “Birçok insan şaşıracak ama ben siyasete ODTÜ’de okurken CHP’de başladım" karşılığını verdi.