Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehir susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya. Bu durum sonrası halkta endişe artarken eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, son durumu gazetemize değerlendirdi. Aynı zamanda AK Parti milletvekili olan Eroğlu “Son 18 yılda 255 milyar TL harcayarak 8.695 tesisi hizmete sunduk. Bunların 600’ü baraj, 423’ü gölet ve bent, 590’ı hidroelektrik enerji santrali ve 1.457’si sulama, 262’si içme suyu, 21’i atık su arıtma, 5.089’u taşkın koruma, 253’ü toplulaştırma tesisi. Biz bu yatırımları yapmasaydık, tablo çok daha vahim olurdu” dedi. Her yedi yılda orta, 19 yılda da çok şiddetli bir kuraklık yaşandığını vurgulayan Eroğlu “Biz suyu çok iyi yönettik. İSKİ Genel Müdürü olduğum dönemde, İstanbul’un kaynaklarını en ideal şekilde yönetebilmek için çok ileri bir optimizasyon programı hazırlayarak, şehre sürekli su sağladık. 2007 ve 2017’deki kuraklıkları vatandaş hiç hissetmedi. Bu konuda daima bir iki yıl öncesinden hazırlık yapılmalı. Suyun tek elden, aynı zamanda bu işi bilen ehliyet ve liyakat sahibi kişiler tarafından yönetilmesi çok önemli. Göreve geldiğimizde İstanbul ve 76 şehirde su sıkıntısı vardı. Bunu kısa sürede çözdük. 45 milyon kişiye içme suyu da sağladık. İstanbul’da su kayıplarını yüzde 65’ten yüzde 25’e düşürdük” ifadelerini kullandı.

MELEN 13 YILDIR SU VERİYOR

Veysel Eroğlu, Melen Projesi’ne ilişkin de şunları söyledi: Dört merhaleden oluşan Büyük Melen Projesi’nin ilk üç merhalesini tamamladık ve şu an hizmet veriyor. Sanki Melen Sistemi bütün merhaleleriyle tamamlanmadığı için buradan İstanbul’a su iletilmiyormuş gibi bir algı var. Sistemden 13 yıldır İstanbul’a kesintisiz su verilmektedir. İstanbul’un yıllık su sarfiyatı 1 milyar metreküp olup bu suyun yüzde 40’a yakını Melen’den gelmektedir. Pek çok altyapı tesisi inşa edilerek İstanbul’un gelecek 50 yılı planlanmıştır. Suyun yönetimi çok hassastır. Çok büyük bir tecrübe, liyakat ve iyi bir işletme gerektirir.