Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un farklı noktalarında hizmet verecek 40 mobil aracın ilk seferi öncesinde İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ve İHE Genel Müdürü Okan Gedik, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, “Araçlarımız gördüğünüz gibi hazır. Arkadaşlarımız hazır. Her türlü hijyen eğitimlerini de aldılar. Bugün sahada hep beraber büfelerimizin olmadığı noktalarda mobil araçlarımızla satışlarımıza başlayacağız” dedi.

Şimdilik 40 araçla hizmete başlandığını söyleyen Gedik, “Bunlarla beraber 40 tane farklı noktada satış ve mobil noktalarımızı hayata geçireceğiz. Şu anda sabit noktalar belirledik. Bu noktalardaki performanslara göre satışlarımıza; oradaki bölgelerdeki insanlara yeterli olabileceğini düşünürsek o noktalarda devam edeceğiz. Eğer herhangi bir değişiklik olursa da bunları şu anda web sitelerimizde yayınlıyoruz zaten hangi noktalarda aktif olacağımızı, yine web sitelerimizde yayınlayarak değiştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

