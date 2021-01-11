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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava
11.01.2021 - 15:38 | Son Güncelleme: 11.01.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki "sözde Cumhurbaşkanı" sözü nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Etiketler : Erdoğan,Kılıçdaroğlu,
759176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/759176.aspx
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