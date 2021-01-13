Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri belirlenen biri eski kurum çalışanı 6 şüpheli yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, savunma sanayii sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba operasyon yapıldığı belirtildi.

YABANCIYA UÇURMUŞLAR

MİT tarafından savunma sanayiine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada "MİT ve Ankara İI Emniyet Müdürlüğünün koordineli hâlde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren 'yabancı firma temsilciliği yapan şirket' yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Bunun üzerine SSB ile koordineli yürütülen operasyonda, kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden birinin eski proje müdürü olduğu aktarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, yüksek miktarda döviz ele geçirildiği bildirilen açıklamada, ayrıca zanlıların dijital materyallerine el konulduğu ifade edildi.

Bu arada 2016 yılında da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi 18 milyon dolar değerindeki Millî Piyade Tüfeği projesini satmak isterken suçüstü yakalanmıştı.