Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının dokuzuncu yıldönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Merhum Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve hürriyet davasını Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, dirayet ve özveriyle savunmuştur. Bu süreçte karşılaşılan her türlü zorluğun aşılmasında üstün bir liderlik sergileyen, çağımızın en haklı davalarından birinin savunucusu olan Rauf Denktaş, kalplerimizdeki ve tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.”



Bakanlık tarafından Rauf Denktaş’tan alınan ilhamla sürdürülen milli davada her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkı ile dayanışma içinde olmaya devam edileceği vurgulanarak, merhum Denktaş tekrar saygıyla anıldığı belirtildi.