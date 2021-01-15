Koronavirüsle mücadelede kamu binaları, tatil rezervasyonları, yolculuk gibi hemen her alanda kullanılan “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması aşı için de kullanılacak. Sağlık Bakanlığının “e-Nabız” uygulamasına dün aşı durumu eklendi. Vatandaşların aşı olup olmadığı hem HES uygulamasına hem de e-Nabız sistemine işlenecek. Böylece vatandaşlar, uygulamadaki “COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği” sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.
e-Nabız’a 'aşı durumu' eklendi
15.01.2021 - 02:38 | Son Güncelleme: 15.01.2021 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşıları, acil kullanım onayının verilmesiyle 81 şehirde sağlık çalışanları için uygulanmaya başlandı.
Etiketler : e-nabız,covid aşısı,korona aşısı,
760045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/760045.aspx
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