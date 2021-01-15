Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede kamu binaları, tatil rezervasyonları, yolculuk gibi hemen her alanda kullanılan “Hayat Eve Sığar” (HES) uygulaması aşı için de kullanılacak. Sağlık Bakanlığının “e-Nabız” uygulamasına dün aşı durumu eklendi. Vatandaşların aşı olup olmadığı hem HES uygulamasına hem de e-Nabız sistemine işlenecek. Böylece vatandaşlar, uygulamadaki “COVID-19 aşı durumu bilgilendirme özelliği” sayesinde aşı için belirlenen öncelik grubunda olup olmadıklarını görebilecek.